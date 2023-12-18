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Spor
AA 18.12.2023 16:10

Atletizmde 2024 faaliyet takvimi belli oldu

Atletizmde 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.

Atletizmde 2024 faaliyet takvimi belli oldu
[Fotoğraf: Reuters arşiv]

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre, yılın en önemli organizasyonu Dünya Salon Şampiyonası, 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Şampiyonası, 7-12 Haziran tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da, Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası ise 26-31 Ağustos tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek.

Antalya, 8 Aralık'taki Avrupa Kros Şampiyonası başta olmak üzere gelecek yıl önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası atletizm yarışmaları şöyle:

3 Mart: Uluslararası Runatolia Maratonu (Antalya)

21 Nisan: Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası (Antalya)

28 Nisan: Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu

25-26 Mayıs: Balkan Şampiyonası (İzmir)

13 Ekim: 2. Runkara Yarı Maratonu

3 Kasım: Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu

8 Aralık: 30. Avrupa Kros Şampiyonası (Antalya)

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