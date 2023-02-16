Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atletico Mineiro Mauricio Lemos’u açıkladı
Fenerbahçe'de, Mauricio Lemos ile yollar ayrıldı. Tecrübeli defans oyuncu Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki defans oyuncusu, Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaştı. Sarı lacivertli ekibin kadro planlamasında düşünülmeyen Lemos’un lisansı çıkarılmamıştı.
Uruguaylı oyuncu, sezonun ilk yarısında 2 maçta forma giydi. Yaz transfer sezonunun sona ermesinin ardından Lemos’un ismi Türkiye Futbol Federasyonu’na ve UEFA’ya bildirilmemişti.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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