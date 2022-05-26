Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservisi konusunda Sevilla ile anlaşmaya varıldı.

Diego Carlos İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İspanya basınına göre, Aston Villa bu transfer için Sevilla'ya 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sevilla'nın üç sezon önce Nantes'tan kadrosuna kattığı Carlos, İspanya temsilcisinde 136 karşılaşmada 6 gole imza attı.