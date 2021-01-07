Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aston Villa tesislerine koronavirüs engeli
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre hafta başında yapılan rutin Covid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktı.
Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün Bodymoor Heath antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarın akşam Liverpool ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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