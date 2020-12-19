Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalleri başladı. Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı adına 5 sporcu yarışıyor.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın üçüncü gününde, jimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde yarışıyor.
Sporcular, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmak için jüri önünde performanslarını sergiliyor.
Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Etiketler: Cimnastik Koronavirüs Tedbirleri
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