Haber Giriş: Kaynak: AA
Artistik buz pateni yarışmalarına koronavirüs engeli
Uluslararası Paten Birliği (ISU), 2020-2021 sezonu Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix yarışmalarının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, ISU Konsey Toplantısı'nın ardından alınan kararlar doğrultusunda, Junior Grand Prix yarışmalarının sürdürülemeyeceği ve serinin tüm etkinliklerinin iptal edildiği ifade edildi.
İptal kararının, sağlık komisyonunun önerileri ile etkinlik katılımcılarının güvenliği ve sağlığının gözetilerek alındığı belirtildi.
Yeni sezon planlamasının ve diğer etkinliklerin ise 3 Ağustos'ta çevrim içi düzenlenecek toplantıda tekrar değerlendirileceği aktarıldı.
Etiketler: Artistik Buz Pateni Junior Grand PrixSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:09
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