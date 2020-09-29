Haber Giriş: Kaynak: İHA
Arda Turan Rangers maçında yok
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.
Etiketler: Arda Turan Glasgow RangersSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 23:42
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