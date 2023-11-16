Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 16.11.2023 13:30

Arda Turan akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti

Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon kartı talimatlarına rağmen, kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Arda Turan akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti
[Fotograf: DHA]

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 12 haftada 5 kez Profesyonel PFDK'ya sevk edildi. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde takmayan Arda Turan, 107 bin 250 TL para cezası aldı.

1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk ihtarını, yazılı olarak aldı.

İlk ceza 6. haftanın ardından

Arda Turan, ilk cezasını ise 6. haftada oynanan Ümraniyespor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakaryaspor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakaryaspor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan, yine 19 bin 500 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

3. ihlalin ardından ceza artıyor

Aldığı cezalardan uslanmayan ve kural ihlaline adeta kasıtlı olarak devam eden genç teknik adam, 8. haftada oynanan Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi. Arda Turan, bu sevkin ardından 29 bin 250 TL para cezası aldı.

Genç teknik adam, ceza yedikçe kural ihlaline devam etti. 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'un Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK, bu sevkin ardından Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.

12 haftada 5. kez kural ihlali yapan Arda Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçti.

Sıradaki Haber
Bahadır Uygur: Amacımız önce final sonra madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
15:03
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:51
Bankaların kredi hacmi 11 trilyon lirayı geçti
14:47
İtalya'da muhalefet liderinden 'İsrail'e silah yardımı askıya alınsın' çağrısı
14:46
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,3 arttı
14:40
Kopan elektrik telinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ