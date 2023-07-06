Arda Güler Real Madrid'de

Fenerbahçe’den İspanya ekibi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İstanbul’dan ayrıldı.

Bir süredir dünya kulüplerinin transfer etmek istediği Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İstanbul’dan ayrıldı.

Saat 15.30 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 18 yaşındaki oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadı. Güler, İspanya ekibinin kendisi için tahsis ettiği özel uçakla Madrid'e gitti.

Fenerbahçe transferle ilgili detayları paylaştı

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid azami 10 milyon euro bonus bedeli ödeyecek.

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sini de Fenerbahçe'ye verecek.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma atkı bedelleri de Real Madrid tarafından ödenecek.

Real Madrid'den resmi açıklama

İspanyol ekibinden ‘Hoş geldin Arda’ başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler’in transferi konusunda anlaşmaya varıldı.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

Dünya devinden Türkçe paylaşım

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe'den Arda'ya veda

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda

Genç oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sarı lacivetli kulübe veda etti.

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."