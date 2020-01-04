Spor
Ara transfer dönemi başladı04 Ocak 2020 Cumartesi 09:22 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 09:24
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de başladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Kaynak: AA