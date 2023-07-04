Parçalı Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 04.07.2023 14:25

Antalyaspor'da Japon orta saha Nakajima ile yollar ayrıldı

Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı. Nakajima, 760 bin Euro alacağından vazgeçti.

Antalyaspor'da Japon orta saha Nakajima ile yollar ayrıldı
[Fotograf: DHA]

Geçen sezonu 13'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, bir taraftan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip takımda kiralık olarak forma giyen Doğukan Sinik, Alassane Ndao, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Christian Luyindama, Balint Szabo, Bertuğ Yıldırım ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Fedor Kudryasgov ile Admir Mehmedi ile vedalaşmıştı.

Akdeniz ekibi bugün de Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Nakajima, Kulüp Başkanı Sabri Gülel ile yaptığı görüşmenin ardından geride bırakılan sezondan alacağı olan 130 bin Euro ile önümüzdeki yıl anlaşmasında bulunan 630 bin Euro alacağından feragat etti.

Antalyaspor, sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 2 milyon 60 bin Euro değerinde tasarruf sağlarken, sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyen diğer oyuncularla ilgili görüşmelerine devam ediyor. 

ETİKETLER
Antalyaspor Antalya Süper Lig
Sıradaki Haber
Trabzonspor hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
15:46
Ugandalı askerler Viktorya Gölü'nde avlanan 2 Kenyalı balıkçıyı vurarak öldürdü
16:00
İstanbul'da sivrisinek nedeniyle hastaneye başvurular artıyor
15:41
Marmaris'te bayramı tatilinde 3 bin 192 ton atık toplandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ile görüştü
14:59
Tunceli'de koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi görüldü
Hong Kong’da günlük yaşam
Hong Kong’da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ