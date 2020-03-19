Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk yarısındaki kötü gidişatı, yaptığı nokta transferlerle tersine çevirmeyi başardı.

Ara transfer döneminde Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'in ikinci yarısında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçti.

Süper Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u iç sahada 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor ile 10 haftadır kaybetmeyen Galatasaray'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Süğlün: Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını, bu maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağını hatırlattı.

Süğlün, ligin 18. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-0 yenildiklerini, daha sonra oynadıkları 8 karşılaşmadan dörder galibiyet ve beraberlikle ayrıldıklarını anımsattı.

"Şimdi önümüzde Beşiktaş ile İstanbul'da oynayacağımız lig maçı var. Bu maça da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin hangi takım olduğunun hiçbir önemi yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını da kazanmak istiyoruz. İstanbul'dan puan ya da puanlar almadan evimize dönme niyetimiz yok. Beşiktaş karşılaşmasıyla yenilmezlik serimizi 9 maça çıkaracağız. Buna inanıyoruz ve başarabilecek güçteyiz. Takımımız iyi yolda, yakaladığımız güzel havayı sürdürme niyetindeyiz. Futbol maçları seyirciyle güzel. Beşiktaş'ın stadında bu maçı seyirciyle oynamayı çok isterdik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararın tüm kulüpler tarafından uygulanması gerekiyor."