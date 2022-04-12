Fraport Tav Antalyaspor mağlubiyeti unuttu. Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-1'lik skorla geçen Nuri Şahin'in öğrencileri, son 10 lig maçında yenilmedi.

Bu süreçte 7 galibiyet 3 beraberlik alan kırmızı beyazlı ekip, 24 puan topladı ve 9'uncu sıraya yükseldi. Fraport Tav Antalyaspor, ligin 22. haftasında 23 puanla küme düşme hattında yer alıyordu.

Güney temsilcisi, bu dönemde özellikle savunma performansıyla öne çıktı. Kırmızı beyazlı ekip, son 10 lig maçının 6'sında gol yemedi.

Bu karşılaşmalarda 17 kez fileleri sarsan Fraport Tav Antalyaspor, kalesinde sadece 4 gol gördü. Ara transfer dönemini çok iyi geçiren Akdeniz ekibi, son 5 lig maçından 15 puan çıkardı.

Fraport Tav Antalyaspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. 24 Ekim 2021'de evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı beyazlılar, o tarihten bu yana sahasında yenilgi yüzü görmedi.