Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ertelendi
Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında 22 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya ertelendi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının bugüne ertelenmesi nedeniyle 23. hafta programında değişiklik yapıldı.
Buna göre 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya alındı.
Etiketler: Gaziantep FK Antalyaspor Süper Lig
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