Antalyaspor Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Antalyaspor Kulübü, karşılaşmanın biletlerinin satışına, yarın saat 12.00'de başlanacağını duyurdu. Açıklamada, Passolig gişelerinden yapılan bilet alımlarında kadın, öğrenci ve engelli taraftara yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Ev sahibi takım tribünlerinde Galatasaray AŞ logolu Passolig kartlar hariç, tüm Passolig kartlara bilet satışı yapılacağına vurgu yapıldı.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ait bilet fiyatlarının, 1'inci kategoriden 14'üncü kategoriye kadar 600 ila 2 bin 625 lira arasında değiştiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın biletleri, 3 Ekim Salı günü (yarın) saat 12.00'de satışa açılıyor.



Maç biletleri; Passolig gişelerinden yapılan alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımıza yüzde 50 indirimli satılmaktadır.… pic.twitter.com/OOZuv4JcUc