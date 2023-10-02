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Spor
AA 02.10.2023 21:49

Antalyaspor Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri 3 Ekim Salı günü satışa açılacak.

Antalyaspor Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Antalyaspor Kulübü, karşılaşmanın biletlerinin satışına, yarın saat 12.00'de başlanacağını duyurdu. Açıklamada, Passolig gişelerinden yapılan bilet alımlarında kadın, öğrenci ve engelli taraftara yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Ev sahibi takım tribünlerinde Galatasaray AŞ logolu Passolig kartlar hariç, tüm Passolig kartlara bilet satışı yapılacağına vurgu yapıldı.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ait bilet fiyatlarının, 1'inci kategoriden 14'üncü kategoriye kadar 600 ila 2 bin 625 lira arasında değiştiği bildirildi.


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