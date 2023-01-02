Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile Fenerbahçe 53. randevuda

Antalyaspor ile Fenerbahçe 53. kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor’da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Zorlu karşılaşmadan kırmızı-beyazlı ekip puan ya da puanlar hedefliyor. Güney ekibinde sakatlıkları devam eden Nakajima, Ndao, Ghacha ve Lyundıma forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.