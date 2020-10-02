Kırmızı-beyazlılar, ligde 2019-2020 sezonunu üst üste 11 maç yenilmeyerek ve deplasmandaki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyerek 9. sırada tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki en son ki deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019'da gerçekleşen 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'a 5-0 yenilerek yaşadı.

Tamer Tuna yönetiminde dış sahada yenilgiyi unuttular

Bu karşılaşmadan sonra takımın başına geçen teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hiçbir deplasman maçını kaybetmeyen Antalyaspor, 2020-2021 sezonuna da iyi başlangıç yaptı.

Takım, deplasman maçlarında yakaladığı başarılı performansı devam ettiriyor.

Antalyaspor, bu sezonun ilk deplasman mücadelesinde ligin 2. haftasında 19 Eylül'de konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni rekor hedefi

Ligde 9 maçtır üst üste dış saha karşılaşmalarından eli boş dönmeyen 4 galibiyet, 5 beraberlikle 17 puan toplama başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçta yeni deplasman rekoru için sahaya çıkacak.