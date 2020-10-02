Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar'ın durumu, bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.

Fatih Karagümrük'te hedef galibiyet

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise ligde bir galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.