Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz puanla tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 3 karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenildi.

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Azubuike forma giyemeyecek.

Henüz puanı bulunmayan Medipol Başakşehir'le Süper Lig'de 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 11 gol gördü.

Göztepe tarafı

Sezona evinde Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan Göztepe daha sonra deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, geçen hafta da İzmir'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı ve 5 puan elde etti.

Ligde ilk 3 haftayı 5 puan ve averajla 7. sırada geçen Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Göztepe'de Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo'nun sakatlıkları bulunuyor.