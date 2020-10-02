Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz puanla tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 3 karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenildi.
Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Azubuike forma giyemeyecek.
Henüz puanı bulunmayan Medipol Başakşehir'le Süper Lig'de 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 11 gol gördü.
Göztepe tarafı
Sezona evinde Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan Göztepe daha sonra deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, geçen hafta da İzmir'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı ve 5 puan elde etti.
Ligde ilk 3 haftayı 5 puan ve averajla 7. sırada geçen Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe'de Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo'nun sakatlıkları bulunuyor.