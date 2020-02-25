O, Altınordu'nun Türk futboluna son armağanı. Henüz 16 yaşındaki Ravil Tagir, stoper mevkisinde oynuyor.

Gülali ve Süreyya Tagir çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ravil, 12 yaşında Altınordu alt yapısına girdi.

Ravil, 21 yaş altı Milli Takım'a kadar yükseldi. Onun futbolu gibi tavırları da yaşının çok ötesinde.

[Fotoğraf: AA]

Genç oyuncu profesyonel olur olmaz annesine koştu: "Profesyonel sözleşmeye imza attım, annem işe gidiyordu, sabah 6’da gidip akşam beşte dönüyordu. Çok yoruluyorsun dedim, gerek yok, ben girdim bu işe, ben varken sen otur evde, öyle gelişti, çok güzel bir şey yani. Çok mutlu oldu, göz yaşlarına hakim olamadı, çok duygusal birisi, çok güzel oldu o gün"

Ravil Tagir yakın çevresinde kim varsa gönlünü kazanmasını biliyor. O isimlerden birisi de Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu.

''Bireysel anlamda becerileri çok''

"Ravil’in karakter yapısı, iş disiplini, iş ahlakı çok iyi, bu çok önemli bir örnek bence. Erken yatıp erken kalkar, çok çalışır, eksiklerini ne kadar söylersen hemen ona reaksiyon verip düzeltmeye çalışır, tabii ki bireysel anlamda becerileri çok. Çok zor bir lig, 16, 17 yaşında oynamaya başladı, 17 yaşına şu an girmedi belki, aslında çok genç daha, süreçte çok çok daha önemli yerlerde olabileceğini söyleyebilirim"

[Fotoğraf: AA]

''Türk olduğum için gurur duyuyorum''

”Ben Türküm, Türkiye’de doğmadım ama kendimi Türk hissediyorum. Biz Ahıska Türkü’yüz, dedelerimiz orada doğmuş. Kazakistan’da doğmam bir şey değiştirmez, şu anda Türk vatandaşıyım. Gurur duyuyorum Türk olduğum için de”

Ravil Tagir, geleceği ile ilgili olarak, "son sözü kulübüm Altınordu" söyleyecek diyor. Genç oyuncu İspanya'da La Liga'da oynamak istediğini ise gizlemiyor.