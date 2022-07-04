Yeni sezon hazırlıklarını takımıyla Bolu'da sürdüren Durak, MKE Ankaragücü'nün küme düşme korkusu yaşamaması gerektiğini, bunu hem şehir hem de camia olarak hak etmediğini vurguladı.

Abdullah Durak, yeni sezona iyi bir giriş yapıp, ligi iyi bir noktada bitireceklerine olan inancını dile getirdi.

"Gelecek transferler olacaktır. Artık küme düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla, büyük ihtimalle de yaşamayacağız. UEFA Avrupa Ligi neden olmasın?"

[Fotoğraf: AA]

35 yaşındaki oyuncu, ligin çok zor geçeceğini dile getirdi.

"Gerçekçi olmak gerekirse, kalite anlamında seneler geçtikçe daha kötüye gidiyor. İnşallah temennim daha iyi olması. Takımların çoğu defans yapıyor. Futbol oynamaya çalışan çok az takım var."

Durak, futbolun bir eğlence olduğunu vurguladı.

"O eğlence kültürü gittikçe, kalite de düşüyor. Görsellik az oluyor. O yüzden taraftar kaybediyoruz. Ülke olarak değer de kaybediyoruz. Umarım bu sene çok daha iyi olur. Herkes futbol oynamaya çalışır. Önemli olan oyunu iyi oynamak diye düşünüyorum."

"O potansiyeli görüyorum"

Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü'nü iyi yerlere taşımak istediklerini dile getirdi.

"En önemli hedefim, futbolu bırakmadan önce Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. O potansiyeli görüyorum. Aslında çok zor değil. İnşallah bu sene başarırız."

[Fotoğraf: AA]

Durak, dünyada yaşanan ekonomik krizin futbola da yansıdığına işaret etti.

"Ben çok üzülüyorum. Batan bazı kulüpler, köklü camialar oluyor. Geçen sene 1. Lig'den düşen takımlar oldu. Üzülüyorum. Hak etmiyorlar. Şehir, camia olarak hak etmiyorlar. Umarım takımları yönetenler bu konuda daha da bilinçlenir. Gelen transferlere bakıyoruz, çok büyük paralar ödeniyor. Oyuncunun verdiği, o paranın yarısı bile değil. Keşke yarısı olsa. Umarım hatalardan ders çıkartılır. Bir daha aynı hatalar yapılmaz."

Bu sezon iyi bir Ankaragücü izleteceklerini düşündüğünü aktaran Durak, taraftarlardan kendilerini sonuna kadar desteklemelerini istedi.

Durak, Bolu kampının yorucu geçtiğini, en iyi şekilde hazırlanıp, lige iyi başlamak istediklerini sözlerine ekledi.