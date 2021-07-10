İşaret verildi, yarış başladı. Sporcular zorlu parkura şampiyon olmak için çıktı.

Off-Road Şampiyonası'nda sporcular en iyi süre için gaza bastı.

Ankara Kızılcahamam'daki Petlas 2021 Off-Road Şampiyonası'na 34 araç 68 sporcu katıldı.

22 yaşındaki Melis Aksöz'ün babası yardımcı pilot olarak görev yaptı

Şampiyonaya Türkiye'nin ilk ve tek kadın x-trial pilotu olan 22 yaşındaki Melis Aksöz, babasıyla beraber katıldı.

Melis Aksöz, "Babam arabamın her şeyiyle uğraşıyor. A'dan Z'ye her şeyini biliyor. Babam yanımda co-pilot olarak otururken onun çok büyük bir rahatlığını yaşıyorum. Baba-kız zaten iyi anlaşıyoruz. Co-pilotumken de iyi anlaşıyoruz. İşini de çok ciddiye alıyor sağolsun, çok güzel bir ekip olduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sporcular kıyasıya yarıştı

Zorlu yokuşlar, dik yamaçlar...

Off-Road Şampiyonası'nda adrenalin hat safhada. Özel araçlar en iyi performans için kıyasıya yarışta.

Off-Road Şampiyonu Kenan Özsoy, "Ne kadar zor, bizim için o kadar eğlenceli oluyor. Zor parkurlarda gerçekleştiriyoruz zaten bu sporu her zaman için. Off-Road'un amacı bu diğer sporlardan ayıran. Onun için zevk alıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yarın da seyirci parkuru ile devam edecek

Sporcular yarışı 17 dakikalık ideal sürede tamamlamak için ter döktü.

Otomobil Sporları Federasyonu Üyesi Harun Öcal Zilanlı ise, parkurun tamamen doğa koşullarına göre yol araçlarının gidemeyeceği, tamamen dört çeker araçların gidebileceği bir parkur olduğunu vurguladı.

Off-Road heyecanı pazar günü de seyirci parkuru ile devam edecek.