Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan'a olimpiyat kotası
Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı mesajla Aysel Özgan'ı tebrik etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, paralimpik milli atıcı Aysel Özgan'ın IPC'den gelen davetle 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aysel Özgan için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajda şu ifadelere yer verdi:
"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi sporcularımızdan gelen kota haberleri bizleri sevindiriyor. Para atıcılıkta 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Aysel Özgan'ı tebrik ediyorum. Milli atıcımızın başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Aysel Özgan'a 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."