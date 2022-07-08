Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Angel di Maria Juventus'ta
[Fotograf: AFP]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli yıldız Angel di Maria'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, son 7 yıldır Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen ve sezon sonunda serbest kalan 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
Barcelona'nın da ilgilendiği Arjantinli oyuncu, 18 kupa kazandığı Paris ekibinde 295 maça çıktı ve 92 gol attı.
Etiketler: Paris Saint-Germain Transfer Haberleri İtalya
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