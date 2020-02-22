Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki play-off'ları garantileyen ilk takım olan Anadolu Efes, 25. haftada Bayern Münih'e konuk oldu.

Son 9 maçını kazanan temsilcimiz, Münih deplasmanında ilk periyodu 19-17 önde geçti.

İkinci periyotta oyun üstünlüğünü iyice eline alan temsilcimiz, rakip potada Tibor Pleiss ile etkili oldu.

Alman ekibine sadece 8 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 37-25 önde gitti.

İlk iki periyotta 25 sayı üreten Bayern Münih, devre dönüşünde ise hücum ritmini yakaladı.

Ancak rakibine iyi yanıt veren temsilcimiz, son 10 dakikaya girilirken farkı 14 sayıda tuttu.

Anadolu Efes, final bölümünde ise rakibiyle arasındaki makası daha da açtı.

Rakibini 88-63 mağlup eden Ergin Ataman'ın ekibi, 25. haftada 22. galibiyetini aldı.

Yıldız ismi Shane Larkin'den yoksun olan temsilcimizde, Rodrigue Beaubois 16 sayıyla en skorer isim oldu.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George

Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir

1. Periyot: 17-19

Devre: 25-37

3. Periyot: 48-62