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Spor
AA 21.09.2023 11:59

Anadolu Efes'te Will Clyburn geçen sezonu unutturmak istiyor

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde daha iyi performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı ve play-off'lara kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Efes'te Will Clyburn geçen sezonu unutturmak istiyor
[Fotograf: AA]

Clyburn yaptığı açıklamada, takımda yaşanan değişim ve yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulundu.

33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde işlerin planladıkları gibi gitmediğini ifade etti.

"Daha iyi bir performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı hedefliyoruz. Bu sezon kesinlikle play-off'lara kalmak istiyoruz. Sonrasında neler olacağına bakacağız. Sahada göstereceğimiz performans önemli. Bundan bağımsız olarak şu anda bir öngörüde bulunmak kolay değil. Bu yüzden adım adım ve dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Herkes fazlasıyla motive olmuş durumda ve bu sezon daha fazlasını yapmak istiyor."

"Sezona hazır şekilde gireceğiz"

Clyburn, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30 Eylül Cumartesi günü Onvo Büyükçekmece Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde ise 5 Ekim Perşembe günü İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak Anadolu Efes'in sezona hazır şekilde gireceğini ifade etti.

Clyburn, yeni sezon öncesi hazırlıkların iyi gittiğini belirtti.

"Hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz."

Tecrübeli basketbolcu, başantrenör Erdem Can'ın sistemini öğrenmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Yeni bir sistem, yeni setler, yeni felsefe ve kurallar. Bir takımda antrenör değişikliği olduğunda yaşanan tipik değişiklikler diyebiliriz. Ancak şu anda her şey güzel gidiyor. Herkes uyum sağlamaya ve birbirine alışmaya çalışıyor."

"Micic, hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic'in yıllardır takımın önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Clyburn, "Bir yerden sonra hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. O da hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. NBA'de oynamak istedi. Bu şansı yakaladı. Ona yeni yolculuğunda başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Clyburn, takımın eski çalıştırıcısı Ergin Ataman ve yeni başantrenörü Erdem Can'ın kendilerine has oyun anlayışı ve farklı felsefelere sahip çok başarılı iki antrenör olduğunu sözlerine ekledi.

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