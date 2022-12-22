Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos
[Fotograf: AA]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında 23 Aralık Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.
Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.
Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.
Etiketler: Anadolu Efes Avrupa Kupaları Basketbol
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