Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve turnuvaya moralli başladı.

Ampute Futbol Milli Takımımızı farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz, Serkan Dereli, Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.

D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.