Ampute Milliler'den Gürcistan'a 10 gol
Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanan müsabakada rakibini 10-0 mağlup etti.
Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve turnuvaya moralli başladı.
Ampute Futbol Milli Takımımızı farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz, Serkan Dereli, Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.
D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na muhteşem bir başlangıç yapıyoruz!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 13, 2021
Maç Sonucu: Türkiye 10-0 Gürcistan
Tebrikler çocuklar! pic.twitter.com/7iilJgyzc4
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