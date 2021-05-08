Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya konuk oldu.

Selim Karadağ, Feyyaz Gözaçık, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen, Kemal Güleş ve Alican Kuruyamaç 7'lisi ile maça başlayan milli takım, Alican Kuruyamaç (2), Ömer Güleryüz ile Kemal Güleş'in (2) ile golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarın Polonya ile hazırlık maçında bir kez daha karşılaşacak. TSİ 14.15'te başlayacak mücadele Amp Futbol Polska Facebook hesabından canlı yayınlanacak.