Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak, Esenboğa Havalimanı'nda, milli takıma gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyuz. İşte bize ilgi, alaka, destek. Biz birlikte güçlüyüz. İnandık, çocuklarımızın yüreklerine, nefeslerine, ayaklarına sağlık." dedi.

Çakmak, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Şampiyon takım olarak gidip, şampiyon takım olarak bu ülkeye dönmek istiyorduk. Bunu başardık. Herkes çok mutlu, çok huzurlu. Dünden beri almış olduğumuz mesajlar, destekler çok farklı noktalara geldi. Ben bunun farkındaydım. Namağlup olarak döndük. Çok mutluyuz ve huzurluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Çakmak, şampiyonluğun 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geldiğini hatırlattı.

"Şu anda takım halinde Anıtkabir'e gidiyoruz. Yarın da TSK Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gazilerimizle olacağız. Bize gelemeyen, iki ayağını bu vatan için feda eden gazilerimiz var, kupayı onlara götüreceğiz."

Çakmak, Antalya'da düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı da kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bu, işin fragmanıydı, film o zaman." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Milli futbolcu Rahmi Özcan ise "Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulacaksa bunun ilk ayağı olan Avrupa Şampiyonası'nı kazanmamız gerekiyordu. Daha önce seyirci rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmuştuk. Hedefimiz apoletimizi koruyup şampiyon olmaktı. İstediğimizi yeniden başardık, Avrupa'nın en büyüğü olduk. Dünyanın en büyüğü olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.