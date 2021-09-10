Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı'nın, 12-19 Eylül'de düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası yolculuğu başladı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çalışmalarını tamamlayan millileri, Riva'dan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop uğurladı ve takıma başarılar diledi.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki ay-yıldızlılar, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti. Milliler, daha sonra turnuvanın düzenleneceği Krakow kentine geçecek.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonada D Grubu'nda İtalya ve Gürcistan ile mücadele edecek. Milli takım ilk maçını 13 Eylül Pazartesi günü Gürcistan ile yapacak.