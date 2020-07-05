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Amerikan Futbol Ligi'nde koronavirüs ertelemesi
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) koronavirüs salgını nedeniyle Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.
MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda koronavirüse rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Covid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin koronavirüs tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.
Etiketler: Amerikan 1. Futbol Ligi koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:28
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