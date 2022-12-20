Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Altay'da kaleci Ozan şikayetçi olmadı
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadı.
Tecrübeli file bekçisininbu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi.
Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi.
Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.
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