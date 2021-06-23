Almanya ile Macaristan Münih’te karşılaştı. Macaristan 11. dakikada Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Havertz’in golüyle Almanya eşitliği sağladı. 1-1.

Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer’in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2.

84. dakikada Goretzka’nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı. 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2. sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngiltere’nin Londra şehrindeki Wembley Stadı’nda çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.