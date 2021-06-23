Almanya zor da olsa son 16'da
Macaristan, iki kez öne geçtiği müsabakada Almanya'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 berabere sona erdi. Bu sonuçla Almanya grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.
Almanya ile Macaristan Münih’te karşılaştı. Macaristan 11. dakikada Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti.
GOL! Adam Szalai'den harika kafa vuruşu! Macaristan, Almanya karşısında önde... #EURO2020 #GER #HUN pic.twitter.com/jP9VumAGZM— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
İlk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Havertz’in golüyle Almanya eşitliği sağladı. 1-1.
GOL! Kaleci Gulacsi boşa çıkıyor Kai Havertz skoru eşitledi... #EURO2020 #GER #HUN pic.twitter.com/0kUiJeUNHz— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer’in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2.
GOL! Macaristan yediği golün santrasından Schafer ile golü buldu ve yeniden öne geçti... #EURO2020 #GER #HUN pic.twitter.com/Rd8iPrbXlD— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
84. dakikada Goretzka’nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı. 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
GOL! Leon Goretzka attı, Almanya beraberliği yakaladı... #EURO2020 #GER #HUN pic.twitter.com/sN7hABrwVD— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2. sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.
Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngiltere’nin Londra şehrindeki Wembley Stadı’nda çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.
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