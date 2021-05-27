Fenerbahçe'de teknik direktör konusu henüz netleşmedi ancak kadro yapılanması için planlamalar sürüyor.

Başkan Ali Koç, sportif direktör veya teknik direktör olarak kulüpte yer almaya devam etmesini istediği Emre Belözoğlu ile kadro çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Belözoğlu, raporlar doğrultusunda gerekli mevkiler için görüşmelerinde ilerleme sağladı.

Başkan Ali Koç, daha önce mevcut kadronun iskeletinin korunacağını ve çok sayıda transfer yapılmayacağını açıklamıştı.

Öncelikle santrfor bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştıran sarı lacivertlilerde stoper mevkii için de seçenekler değerlendiriliyor.

Sağ bek ve sol beke yapılacak olası transferler ise bu mevkilerde yaşanabilecek ayrılıklara göre önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Şu anda sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun kulüpteki durumu da kısa süre içinde netleşecek.

Teknik direktörlük için ibrenin her geçen gün biraz daha Belözoğlu'na döndüğü öğrenildi.