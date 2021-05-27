Beşiktaş'a hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası zaferlerini yaşatan teknik adam Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu sezonu değerlendirdi.

"Ekonomik bir kadro kurdum ve bununla şampiyon oldum"

Sergen Yalçın, kulübün ekonomisini zora sokmadığını ifade etti.

"Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. İki genç kaleciyle oynadım, genç Rıdvan'ı takıma monte ettim. Ekonomik bir kadro kurdum ve bununla şampiyon oldum. Benim için başarı kriteri bu"

Sözleşme uzatma konusuna açıklık getirdi

Sergen Yalçın, henüz Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme için görüşmediğini belirtti.

"Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz, başarılı olacağız. Biz, her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz."

Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilişkin olarak da, "Beşiktaş, ekonomiyi düzeltecek çok iyi bir başkan yakaladı. Kulübün idaresi, ekonomi konusunda çok hassas." ifadelerini kullandı.

"Ghezzal'ı telefondan 1 dakika izledim ve alınmasını istedim"

Sergen Yalçın, Ghezzal transferinin perde arkasını da anlattı.

"Ghezzal’ı, telefondan 1 dakika falan izledim. Oyuncuyu bir gördüm. Dedim ki, bu oyuncu nerede? Hiç tanımam Ghezzal'ı. Hemen getirin bunu dedim. Öyle aldık. Ekonomik de aldık. Parasının yarısını Leicester ödüyor."