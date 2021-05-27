Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
2. Lig play-off finali maçının hakemi açıklandı
Misli.com 2. Lig play-off finalinde 28 Mayıs Cuma GÜNÜ Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
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