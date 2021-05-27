Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papy Djilobodji 3 yıl daha Gaziantep'te
Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur kadroda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Senagalli savunmacı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy ile bir araya geldi.
Görüşmede, Papy 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Papy Djilobodji, Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyelerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy’un da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/Et4985FQMC— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 27, 2021
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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