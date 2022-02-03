Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ali Koç ile Joachim Löw anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe, bir yandan sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan gelecek sezonun yapılanması için girişimlerine devam ediyor. Bir çok teknik direktörle görüşen başkan Ali Koç, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaştı.
Fenerbahçe gelecek sezonun teknik direktörünü netleştirmek için önemli yol kat etti. Başkan Ali Koç, listenin ilk sırasındaki Joachim Löw ile birçok konuda anlaşmaya vardı.
Alman teknik adamla, gelecek sezonun yapılanması için birçok konuda uzlaşma sağlandı.
Sarı lacivertliler, Löw ile özellikle Samandıra’daki yetkiler, kurulacak ekip, alt yapı koordinasyonu ve transfer bütçesi konularında el sıkıştı.
Görüşmeleri yürüten Başkan Ali Koç’un, Löw ile imzaların atılması halinde planlamayı açıklaması bekleniyor.
Anlaşma resmiyet kazandığında, tecrübeli teknik adam sezonun kalan kısmında takımı yakından takip edecek.
Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Transfer Haberleri
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