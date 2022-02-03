Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un ortaya koyduğu başarının birkaç nedenden dolayı sıradan olmadığını belirtti.

"Geleceğin Trabzonspor'unu da beraber inşa edeceğiz"

Ağaoğlu, spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şeyin yaklaşık 4 yıllık çabalarının meyvesi olduğunu vurguladı.

"Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sistem ve sürdürülebilirlik temelli çizdiğimiz yol haritasına sizlerin de desteğini alarak sadık kalmayı başardık. Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda aynı sadakat ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu sezonun lider takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor'unu da beraber inşa edeceğiz. Bu sezonun başarısını sıra dışı kılan diğer unsur, en güzel kucaklaşma sözü ile ifade edilebilir. Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, Divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı."

"Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydetti.

"Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı, sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse oyun disiplininden kopmadan hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak."