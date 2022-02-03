Haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
16.00 Bursaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor: Burak Şeker
6 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: Tarık Güldal
16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: Ozan Ergün
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Onur Özütoprak
7 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: Can Cengiz
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