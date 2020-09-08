UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti.

Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79. dakikada yerini Svensson'a bıraktı.

Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.

Grubun diğer maçında Romanya, deplasmanda Avusturya'yı 3-2 mağlup ederken, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

Öte yandan günün bir diğer maçında UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kendi sahasında Polonya'ya 2-1 mağlup olan Bosna Hersek'in tek golü, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinović'ten geldi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1

Bosna Hersek-Polonya: 1-2

B Ligi

1. Grup: Avusturya-Romanya: 2-3

Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

2. Grup: İsrail-Slovakya: 1-1

Çekya-İskoçya: 1-2

C Ligi

4. Grup: Kazakistan-Belarus: 1-2

Arnavutluk-Litvanya: 0-1