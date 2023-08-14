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Spor
AA 14.08.2023 12:14

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" sözleri kullanıldı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, ülkesinin milli takımında da görev aldı.

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu

Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

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