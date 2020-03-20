Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı yakınında bulunan Alex de Souza heykeline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar, dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19'dan korunma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Alex De Souza heykeline maske takarak eldiven giydirdi.

[Fotoğraf: AA]

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Instagram hesabından maskeli ve eldivenli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, teşekkür mesajına Türk bayrağı ekledi.

Alex de taraftarın yaptığı bu davranışa teşekkür ederek karşılık verdi.