Haber Giriş: Kaynak: AA
Alex de Souza'nın heykeline koronavirüs koruması
[Fotoğraf: AA]
Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykeline koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya dikkati çekmek için maske ve eldiven takıldı.
Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı yakınında bulunan Alex de Souza heykeline geldi.
[Fotoğraf: AA]
Taraftarlar, dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19'dan korunma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Alex De Souza heykeline maske takarak eldiven giydirdi.
[Fotoğraf: AA]
Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Instagram hesabından maskeli ve eldivenli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, teşekkür mesajına Türk bayrağı ekledi.
Alex de taraftarın yaptığı bu davranışa teşekkür ederek karşılık verdi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Alex De SouzaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:41
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