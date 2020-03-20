Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'ya ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, 32. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi planlanan Tokyo'ya ulaştı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke içinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Meşalenin 12 Mart'ta Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'ndan alınmasından 1 hafta sonra, dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi üyelerine verildiği belirtildi.
Etiketler: Yunanistan tokyo olimpiyat meşalesiSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:02
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