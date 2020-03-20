Koronavirüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken, virüsü önlemeye yönelik çalışmalar da sürüyor.

Rus yetkililer, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının testlerine başladıklarını açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (Rospotrebnadzor) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün yok edilmesi ile ilgili laboratuvar çalışmalarının devam ettiği ve aşının hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandığı ifade edildi.

16 Mart'ta başlanan testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda aşının 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtildi.