Sri Lanka hükümeti, 18 Mart'den 23 Mart Pazartesi 06.00'ya kadar uygulanacağını duyurdu.

Sri Lanka'da şimdiye kadar toplam 59 kişide yeni koronavirüs tespit edildi.

Filipinler'de yabancıların ülkeye girişine yasak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine belirsiz bir süre yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Filipinler vatandaşlarının yabancı eşleri ve çocuklarının yanı sıra yabancı hükümet ve uluslararası örgüt yetkilileriyle bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bu yasaktan muaf olduğu kaydedildi.