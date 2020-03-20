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Sri Lanka'da 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA]
Sri Lanka hükümeti yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Filipinler yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.
Sri Lanka hükümeti, 18 Mart'den 23 Mart Pazartesi 06.00'ya kadar uygulanacağını duyurdu.
Sri Lanka'da şimdiye kadar toplam 59 kişide yeni koronavirüs tespit edildi.
Filipinler'de yabancıların ülkeye girişine yasak
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine belirsiz bir süre yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Filipinler vatandaşlarının yabancı eşleri ve çocuklarının yanı sıra yabancı hükümet ve uluslararası örgüt yetkilileriyle bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bu yasaktan muaf olduğu kaydedildi.
Etiketler: sri lanka sokağa çıkma yasağı koronavirüs FilipinlerSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:58
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