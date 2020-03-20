Haber Giriş: Kaynak: AA
At yarışları ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı.
At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.
Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçicici olarak ertelenmiştir.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 20, 2020
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