Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.
Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.
Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza ve oğlu Felipe, Final öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti. Antrenmanı da bir süre takip eden Alex, takımımıza desteğini iletti ve moral verdi. pic.twitter.com/tJ0MD8CSJs— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 7, 2023