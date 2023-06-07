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Spor
AA 07.06.2023 15:14

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.

Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.


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