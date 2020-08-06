Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.

Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.

Cisse en golcüsü

Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.

Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.

N'Sakala takımının "en hırçını"

Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti.

N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.

Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle: